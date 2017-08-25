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Samsun'da metruk binada ceset bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'da metruk bir binanın bodrum katında çürümüş ceset bulundu.Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahalesi'nde 10 katlı metruk bir binanın bodrum katına giren bir kişi, insan kemiklerini fark ederek polisi...

Samsun'da metruk binada ceset bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'da metruk bir binanın bodrum katında çürümüş ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahalesi'nde 10 katlı metruk bir binanın bodrum katına giren bir kişi, insan kemiklerini fark ederek polisi aradı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri ile Cinayet Büro ekipleri, metruk binada yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olabileceğini belirledi.

Bir yılı aşkın süredir binada olduğu tahmin edilen ceset, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından, otopsi için morga kaldırıldı.

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CesetMetruk BinaSamsun
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