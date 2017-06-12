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Samsun'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

- Çarşamba ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Seyit Albayrak'ın kullandığı 16 APZ 27 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu karayolunun Çarşamba ilçesindeki Irmaksırtı mevkisinde, aynı istikamette seyreden Hüseyin Gündoğdu yönetimindeki 55 GU 722 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet, refüje savruldu.

Kazada kamyonet sürücüsü Albayrak ile beraberindeki Kamile, Serpil, Şaban ve Döndü Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Midibüs şoförü Gündoğdu ile kamyonetteki Zümrüt (12) ve Yiğit Albayrak (4) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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