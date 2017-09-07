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Samsun'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

- Vezirköprü ilçesindeki kazada motosiklette bulunan 2 kardeş ağır yaralandı

Samsun'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucunda 2 kardeş yaralandı.

Oymaağaç Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 55 FY 933 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ahmet (16) ve Ali Ç. (15) kardeşlerin bulunduğu motosiklet çarpıştı.

Motosikletten savrulan Ahmet ve Ali Ç. kardeşlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


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MotosikletSamsunTrafik KazasıVezirköprü
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