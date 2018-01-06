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Samsun'da mobilya deposunda yangın

- Tekkeköy ilçesinde çıkan yangın mobilyaların bulunduğu depoda büyük çapta hasara neden oldu

Samsun'da mobilya deposunda yangın

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan yangında bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi.

Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir mobilya mağazasının bitişiğindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mobilyaların bulunduğu deponun tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak yangının mobilya mağazasına ve çevredeki binalara sirayet etmemesi için yoğun çaba gösterildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Mobilya deposunun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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