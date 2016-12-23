Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Samsun'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 12 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı. Çal Mahallesi'nden ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokula öğrenci taşıyan Mehmet Var'ın (55) kullandığı 55 C 8594 plakalı...

Samsun'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 12 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Çal Mahallesi'nden ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokula öğrenci taşıyan Mehmet Var'ın (55) kullandığı 55 C 8594 plakalı öğrenci servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki öğrencilerden Ayşe (12) ve Zeynep Demir (11), İsmail Aker (13), Fatmanur Kök (11), Kamilenur Sezgin (13), Nuh (11), Yusuf (12) ve Büşra Akçay (9), Eren Bilgin (11), Hasan Ulki Var (12), Muhammet Ali Bedir (13) ve Beyza Nur Çakır (12), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
12 Yaralıöğrenci ServisiTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.