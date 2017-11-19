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Samsun'da öldürülen doktor mezarı başında anıldı

- Çalıştığı hastanede bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Opr. Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı

Samsun'da öldürülen doktor mezarı başında anıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, çalıştığı hastanede bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren kadın hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Dağdemir'in Samsun Asri Mezarlık'taki kabri başında düzenlenen anma programına eşi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, kızları Başak ve Tuğçe ile yakınları, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun'un eşi Dr. Funda Furtun, hekimler ve çalışma arkadaşları katıldı.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör, yaptığı açıklamada, doktorların sorumluluğunun insanları yaşatmak olduğunu ancak görevlerini yaparken uğradıkları saldırılar sonucu hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Kadın cinayetlerine karşı da mücadele ettiklerini belirten Güngör, Dağdemir'in sekreterinin eşi tarafından öldürüldüğünü anımsatarak, "Aynur tam da bu kesişim noktasında hayatını kaybetti. Bizim için hem çok büyük bir kayıp hem de çok değerli bir insan. Türkiye'de genel şiddetin, kadına yönelik şiddetin giderek artıyor olması her yıl katlanması içimizde derin yaralar açıyor." dedi.

Ailesi ve arkadaşları Dağdemir'in mezarı başında dua etti. Prof. Dr. Ayhan Dağdemir gibi eşini çalıştığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Dr. Funda Furtun, Dağdemir ailesinin yanında yer alarak dua etti.

Opr. Dr. Aynur Dağdemir, 19 Kasım 2015'te İlkadım ilçesinde çalıştığı özel hastanede, sekreterinin eski eşi Yusuf Demirbaş'ın bıçaklı saldırısına uğramış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Dağdemir'i bıçakla öldürdükten sonra hastanenin 5. katından atlayarak intihar eden Demirbaş'ın, eski eşiyle konuşmak için hastaneye geldiği öğrenilmişti.

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Kamil Furtun da 29 Mayıs 2015'te, çalıştığı hastanede İsmail Koyun tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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