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Samsun'da ormanlık alanda yangın

- Yaklaşık hektarlık alanda etkili olan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Samsun'da ormanlık alanda yangın

SAMSUN (AA) - Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gürgendağı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmayla yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çam ormanının bulunduğu alanda çıktığını söyledi.

Yangının 3 farklı noktada çıktığına dikkati çeken Kanbur, "Bu nedenle sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Yangın 3 hektarlık alanda etkili oluyor." dedi.


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Ormanlık AlanSamsunYangın
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