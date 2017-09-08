Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Üçhanlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Bilgili'ye, İ.Ü. idaresindeki 38 AZ 732 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgili'yi Kavak Devlet Hastanesine kaldırdı. Bilgili, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Bilgili'nin, geçtiğimiz yıl Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen er Mustafa Bilgili'nin ikiz kardeşi olduğu, 14 ay önce doğan çocuğuna ikiz kardeşi Mustafa'nın ismini verdiği öğrenildi.