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Samsun'da polislerin 2 kadını darbettiği iddiası

- Valilik: "Olaya karışan Y.E.A. polise mukavemet suçundan gözaltına alınmış, kardeşi E.M.A. serbest bırakılmıştır, görevli polisler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

Samsun'da polislerin 2 kadını darbettiği iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği, polislerin 2 kadını darbettiği iddiasıyla ilgili, olaya karışan kadınlardan birisinin gözaltına alındığını, diğerinin serbest bırakıldığını ve görevli polisler hakkında ise soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, önceki gece İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sivil polislerin dur ihtarına uymayan ve polis otosuna çarpan araçtaki sürücü F.T. ile beraberindeki kız kardeşler Y.E.A. ile E.M.A'nın kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınmak istenen Y.E.A. ile kız kardeşi E.M.A'nın polislere hakaret ve tehditte bulunması üzerine arbede yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan aramada, araç içinde 1 av tüfeği ve 34 kartuş, aracın bagajında 55 GZ 340 ibareli 2 adet araç plakası bulunmuştur. Yapılan Pol-Net sorgusunda, ilgili araç üzerinde takılı olan plakanın 1984 model BMW marka bir araca ait olduğu, aracın asıl plakasının bagajda bulunan 55 GZ 340 olduğu, araç sürücüsü F.T'nin sürücü belgesinin olmadığı ve aracın trafik sigortasının yapılmadığı anlaşılmıştır."

F.T'nin firari olduğunun, hırsızlık olayına karıştığının ve kimliğinin de sahte olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaya karışan diğer şahıslardan Y.E.A. nöbetçi savcının talimatıyla 'polise karşı mukavemet, tehdit ve hakaret' suçundan gözaltına alınmış, kardeşi E.M.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Görevli polisler hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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