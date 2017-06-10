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Samsun'da sağanak etkili oldu

- Havza ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle pek çok ev, ahır ve samanlığı su bastı, 3 kuzu telef oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı.

İlçede yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle İcadiye, Karşıyaka, Değirmenüstü ve İmaret mahallelerindeki pek çok ev, ahır ve samanlığı su bastı.

Aslançayır Mahallesi'nde yağmur sularının dolduğu ağılda 3 kuzu ile 8 tavuk telef oldu.

Yağışın ardından sokaklarda çamur birikintileri oluştu. Kırsal mahallelerde de ekili alanlarda hasar meydana geldi.

Yağışın dinmesinin ardından belediye temizlik ekiplerince sokaklarda çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Murat İkiz, çalışmaları yerinde izledi, vatandaşlarla sohbet etti.

İkiz, aniden bastıran sağanak nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bazı ev, samanlık ve ahırları su bastığını, bazı yollarda hasar oluştuğunu belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü dile getiren İkiz, "Tesellimiz can kaybının olmaması. Belediye olarak halkımıza hizmet ve yardım etmek için tüm birimlerimizle hazırız. Allah bizleri daha büyük afetlerden korusun." dedi.



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