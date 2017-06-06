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Samsun'da şehit yakınları ve gazilere iftar

- Samsun Valisi Şahin: "Sizler bu toprakları vatan haline dönüştüren şehitlerin yakınları veya bizzat onlarsınız. Onun için siz mutlak suretle bizim baş tacımızsınız"

Samsun'da şehit yakınları ve gazilere iftar

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce şehit yakınları ve gazilere iftar verildi.

Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen iftara, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Sedat Bulut, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Tekin Balcı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ile gazilerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz sizlerin emrinizdeyiz, bunu aklınızın lütfen bir kenarına yazın. Eğer bir eksikliğimiz olursa sizden özür dileriz. Yapabildiğimizce taleplerinizi yerine getireceğiz. Yapamadıklarımızı da gerekçeleri ile birlikte sizlere söyleyeceğiz. Siz bizim için çok özelsiniz. Sizler bu toprakları vatan haline dönüştüren şehitlerin yakınları veya bizzat onlarsınız. Onun için siz mutlak suretle bizim baş tacımızsınız."

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril ise "Dünyada hiçbir toprak parçası bizim toprağımız kadar vatan olmayı hak etmemiştir. Çünkü cennet vatan topraklarımızın her karışı aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mübarek kanlarıyla hamur olmuş, gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız şanlı bayrağımız, rengini ve şeklini bu asil kanlardan almıştır" dedi.

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GazilerIftarSamsunŞehit YakınlarıVali İbrahim Şahin
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