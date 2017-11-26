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Samsun'da silahla yaralama

- Bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da silahla yaralama

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Y.E.A, aralarında husumet bulunan Seyitahmet Taner Vural'a (27) ateş etmesi için arkadaşı E.Ç'ye (18) av tüfeğini verdi.

E.Ç, Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi bahçesinde Vural'a ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Vural, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet BürosuSamsunSilahla Yaralama
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