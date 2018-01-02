Samsun'da silahlı kavga: 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Çamburnu Sokaktaki bir kafede T.M.S. ile kafe sahibi Hüseyin Türk arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Kafenin dışına çıkan taraflar bir anda kavga etmeye başladı. T.M.S. (37) yanında bulunan tabancayla Hüseyin Türk'e (44) 6 el ateş ederek, sol ve sağ bacaklarından yaraladı. Ateş etmeyi sürdüren T.M.S'nin tabancasından çıkan mermiler kafe içerisinde oturan Bekir Erdoğan (35), Osman Yazar (25), Ahmet Duzak (38) ve Hakan Yöntem'in (39) çeşitli yerlerine isabet etti.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Türk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.