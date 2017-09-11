Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti. Çiftlik Mahallesi'ndeki Lise Caddesi'nde bulunan büfeye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş...

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti.

Çiftlik Mahallesi'ndeki Lise Caddesi'nde bulunan büfeye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, büfe sahibi Mustafa Sarıcaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Haberi duyan Sarıcaoğlu'nun yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi.

Sarıcaoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İlkadımSamsunSilahlı Saldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5