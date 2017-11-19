Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Çatalarmut Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Doğan Kılınç ile aralarında husumet olan akrabası Serkan D. (23), Kalyon Sokak'ta karşılaşarak tartıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Serkan D, tabanca ile Kılınç'a rastgele ateş açtı.

Zanlı olay yerinden kaçarken, Kılınç vücudunun çeşitli yerlerini isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan dört çocuk babası Kılınç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden firar eden zanlıyı yakalamak için soruşturma başlattı.