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Samsun'da silahlı saldırı

- Vezirköprü ilçesinde boşandığı eşi ile birleşmelerine izin vermeyen eski kayınpederini silahla yaraladığı iddia edilen zanlı kaçtı

Samsun'da silahlı saldırı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, boşandığı eşi ile yeniden birleşmesine izin vermediğini iddia ettiği eski kayınpederini silahla ağır yaraladı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi 527. Sokak'ta oturan Nizamettin Çelik, evine giderken kızının boşandığı eşi Oğuzhan A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yüzü ve göğsünden ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince önce Vezirköprü Devlet Hastanesi, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine geldiği otomobille kaçan zanlıyı arıyor.

Zanlının, bir süre önce boşandığı eşi ile konuşmaya gittiği, Çelik'in ise ayrılan çiftin barışmalarını istemediği öne sürüldü.


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KayınpederSamsunSilahlı SaldırıVezirköprü
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