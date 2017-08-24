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Samsun'da sokakta uyuşturucu satan kişi suçüstü yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, 20 paket satışa hazır 22,42 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen...

Samsun'da sokakta uyuşturucu satan kişi suçüstü yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, 20 paket satışa hazır 22,42 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında takibi yapılan Sait T. (46), İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 20 paket halinde satışa hazır 22,42 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şahsın evinde yapılan aramada ise 13 paket halinde satışa hazır yaklaşık 14 gram ve ayrıca 2 paket halinde 89,79 gram toplamda 126,21 gram sentetik kannobinoid maddesi ile 2 kilo 69 gram esrar, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğinden şüphelenilen 3 bin 460 lira yakaladı. Paraya el koyan polis, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.


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SamsunSamsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube MüdürlüğüUyuşturucu Madde
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