Samsun'da şüpheli ölüm

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde sağır ve dilsiz kişi evinde ölü bulundu.
İddiaya göre, Faruk Arlı, Soğuksu Mahallesi'nde yalnız yaşayan oğlu Cevdet Arlı'yı kontrole gittiği evinde yerde hareketsiz yatarken buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Cevdet Arlı'nın öldüğünü belirledi.
Arlı'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan otopside Arlı'nın kafatasında kırık olduğu belirlendi.