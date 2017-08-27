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Samsun'da sürücülere kolonya ve çikolata ikramı

- Yakakent ilçesindeki trafik uygulaması sırasında durdurulan sürücülere kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu

Samsun'da sürücülere kolonya ve çikolata ikramı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde uygulama noktasında durdurulan sürücülere, kolonya ve çikolata ikram edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümenez mevkisinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında sürücüler, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Uygulamaya katılan Kaymakam Muhammet Tugay da kolonya ve çikolata ikramında bulunduğu sürücülerle bir süre sohbet etti. Tugay, sürücülere, yola uykusuz devam etmemeleri ve iki saatte bir dinlenmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Tugay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek için sürücüleri ve araçtakileri uyarmak amacıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçe Emniyet Amiri Murat Sarı ise birçok sürücünün bayram öncesi gidecekleri yere çabuk varmak için araçlarıyla hız yaptığını belirterek, "Bunun cezasını da canlarıyla ödüyorlar ya da engelli hale geliyorlar. Buradaki amacımız sürücüleri bilinçlendirmek." dedi.

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