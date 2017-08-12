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Samsun'da tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde tarım aracının bariyere çarpması sonucu aynı aileden 9 kişi yaralandı. Battal Deniz'in (27) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde bariyere...

Samsun'da tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde tarım aracının bariyere çarpması sonucu aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Battal Deniz'in (27) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde bariyere çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile tarım aracının savrulan römorkunda bulunan Hasret Deniz (31), Elif Deniz (11), Ensar Deniz (1), Engin Deniz (15), Hülya Deniz (9), Fatma Deniz (8), Özlem Deniz, (14), Gülsüm Deniz (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
BafraTarım AracıTrafik Kazası
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