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Samsun'da toplu sünnet töreni

- Atakum Belediyesi 170 çocuk için sünnet şöleni düzenledi

Samsun'da toplu sünnet töreni

SAMSUN (AA) - Samsun'da Atakum Belediyesince 170 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Dördüncüsü düzenlenen şölende sünnet kıyafetini giyen çocuklar üstü açık otobüsle İnönü Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Çakırlar Korusu'ndaki tören alanına geldi.

Burada çocuklar, illüzyon, palyaço ile Hacivat ve Karagöz gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın 7 yaşındaki oğlu Yusuf Yiğit de 170 çocukla birlikte sünnet oldu.


Karaaslan, eşi Direnç Karaaslan ve kızları Sare, bu özel gününde Yusuf Yiğit'i yalnız bırakmadı.

Karaaslan, basın mensuplarına, anne olarak ilk kez böyle bir tecrübeyi yaşadığını söyledi.

- Karaaslan: "Çocuklarımıza mutluluğu paylaşmayı anlatıyoruz"


Allah'tan tüm annelerin evlatlarının güzel günlerini görmesini dileyen Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bugün bizim açımızdan çok özel bir gün. Biz oğlumuzun törenini diğer çocuklarımızla yapma kararı almıştık. Atakum Belediyesinin düzenlediği toplu sünnet şölenine oğlum Yusuf Yiğit de 170 arkadaşıyla birlikte katıldı. Yiğit orada diğer sünnet olan arkadaşlarıyla birlikte bu güzel günü kutlayacak. Biz anneler olarak hepimiz aynı sevinci ve heyecanı birlikte paylaşacağız. Bizler çocuklarımıza özellikle mutluluğu paylaşmayı anlatıyoruz. Belki de bugün Yiğit'in hayatında bunu öğreneceği en iyi fırsat olacak."

Bu tür etkinliklerin önemine işaret eden Karaaslan, "Aileler ve çocuklar için çok özel olan bu günlerde böyle organizasyonlarda birlikte olmak, aynı havayı solumak birlik ve beraberliğimiz için gerçekten çok önemli. Buradaki bütün Samsunlu anneler gibi ben de oğlum adına aynı duyguları hissettim. Yusuf Yiğit’i sünnet kıyafetleri ile arkadaşlarının arasında görmenin mutluluğunu tarif etmek ailesi olarak bizler için çok zor." dedi.

Çocuklarını sünnet ettiren vatandaşlar da yaşadıklarını heyecanı dile getirdi.

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Çiğdem KaraaslanSamsunToplu Sünnet Töreni
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