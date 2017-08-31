Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nden Samsun'un Terme ilçesine bayram tatili için giden Hasan Özkan'ın (40) kullandığı 34 LB 986 plakalı otomobil, Çakallı bölgesinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü, Poyraz Mert (5) ve Nadir Özkan (31) ile Celali Çam (39) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Poyraz Mert Özkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.