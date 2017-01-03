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Samsun'da trafik kazası: 2 ölü

- İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı iki Iraklı çocuk yaşamını yitirdi

Samsun'da trafik kazası: 2 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı iki Iraklı çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı mevkisinde M.D. idaresindeki 55 ARP 12 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu 12 yaşındaki Haşim Nalebi ile 11 yaşındaki Muhammed Başer'e çarptı.

Kazada ağır yarlanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Yunus Emre İlkokulu öğrencisi Haşim Nalebi ve Muhammed Başer'in akraba oldukları öğrenildi.


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