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Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Hamdi Aktaş'ın (45) kullandığı 55 DY 200 plakalı otomobil, Samsun Sinop karayolu Çakırlar Korusu kavşağında sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 TR 487 plakalı...

Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hamdi Aktaş'ın (45) kullandığı 55 DY 200 plakalı otomobil, Samsun Sinop karayolu Çakırlar Korusu kavşağında sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 TR 487 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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SamsunTrafik KazasıYaralı
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