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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, İlkadım İlçesi...

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde boş arazide şüpheliler Yaşar T, Mert Alişan B, Mert Ç. ve Onur G'yi satışa sunmak için uyuşturucu madde paketlerken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ŞubesiSamsunUyuşturucu Operasyonu
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