Samsun'daki cinayet davasında karar

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Akpınar (29) ile babası Şeref Akpınar ve avukatı katıldı.
Duruşmadaki son savunmasında pişman olduğunu belirten Akpınar, "Ağabeyime zarar vermek istemedim." dedi.
Mahkeme heyeti, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını, daha sonra olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirdi.
Samsun'da yaklaşık 4 ay önce, tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emrah Akpınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.