Samsun'daki evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tekkeköy ilçesi Yağıbasan Mahallesi'nde yaşayan Kazım Üstündağ (85), bir aracı vasıtasıyla görüştüğü Kahramanmaraş'ta yaşayan Rabia D. (61) ile evlenmeye karar verdi. Kazım Üstündağ, evlenme vaadiyle ilçeye gelen Rabia D'ye kuyumcudan aldığı iki altın bilezik, iki yüzük ve küpe ile 500 lira verdi.

Üstündağ'ın nikah yapmak istediğini belirtmesi üzerine Rabia D, "Nüfus cüzdanının kaybolduğunu, memleketine gidip yenisini çıkarttıktan sonra geri döneceğini" söyledi. Rabia D, daha sonra Kahramanmaraş'a dönmek üzere evden ayrıldı.

Rabia D'nin dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Üstündağ'ın evine giden Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin otobüs terminaline hareket ettiğini öğrendi. İlçedeki otobüs terminaline giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evli ve Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı olan Rabia D'nin 1998 yılından bu yana Türkiye'de hemşirelik yaptığı, üç ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.



