Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Samsun'daki hayvan hırsızlığı

- Kurban Bayramı öncesinde hayvan çaldıkları öne sürülen hırsızlık şebekesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Samsun'daki hayvan hırsızlığı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Kurban Bayramı öncesinde hayvan çaldıkları öne sürülen hırsızlık şebekesiyle ilgili 2 kişi daha yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki hayvan hırsızlıklarına yönelik sürdürdüğü operasyonda, hırsızlık şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen Necati T, gece saatlerinde düzenlenen baskında Belgin A'ya ait evde yakalandı.

Üzerinde sahte kimlik bulunan Necati T, yaklaşık bir yıl önce Ünye Cezaevinden kaçtığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Belgin A. serbest bırakılırken, Necati T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Olay

Samsun'da 40 büyük ve küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 gün önce bölgedeki hayvan hırsızlıklarına yönelik operasyon başlatmış, operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çeteElebaşıHayvan HırsızlığıSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5