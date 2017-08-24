Samsun'daki hayvan hırsızlığı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Kurban Bayramı öncesinde hayvan çaldıkları öne sürülen hırsızlık şebekesiyle ilgili 2 kişi daha yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki hayvan hırsızlıklarına yönelik sürdürdüğü operasyonda, hırsızlık şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen Necati T, gece saatlerinde düzenlenen baskında Belgin A'ya ait evde yakalandı.
Üzerinde sahte kimlik bulunan Necati T, yaklaşık bir yıl önce Ünye Cezaevinden kaçtığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Belgin A. serbest bırakılırken, Necati T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Olay
Samsun'da 40 büyük ve küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 gün önce bölgedeki hayvan hırsızlıklarına yönelik operasyon başlatmış, operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.