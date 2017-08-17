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Samsun'daki uyuşturucu operasyonları

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan çift adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı...

Samsun'daki uyuşturucu operasyonları

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan çift adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Selahattin C. ve eşi Ayşe C'nin Jandarma'daki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine Tekkeköy ilçesi Seymenler Mahallesi'nde iki eve düzenlediği operasyonda, Selahattin C'nin eşi Ayşe C, poşet içindeki 1 kilogram kubar esrarı camdan atmış, ikamette arama yapan ekipler, evin bahçesinde dikili 123 kök Hint keneviri ile bir ruhsatsız tabanca, 28 tabanca mermisi ile 128 av tüfeği fişeği ele geçirmişti.

Zübeyir Y'nin ikametinde de arama yapan ekipler, bu kişiye ait tarlada ekili 7 kök Hint keneviri ile evde halının altına saklanmış 500 gram kubar esrar bulmuştu. Gözaltına alınan zanlı, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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