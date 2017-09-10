Samsun’dan Kudüs’e

KUDÜS (AA) - ESAT FIRAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işgal altındaki Kudüs’e ziyaret çağrısı çerçevesinde beraberindeki 30 STK temsilcisiyle Kudüs’e gelen Samsun’un Canik İlçesi Belediye Başkanı Osman Genç, İsrail’in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin, insani açıdan ve evrensel hukuk açısından kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Genç, ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Buradaki işgalci, Siyonist İsrail’in yaptıklarının ne insani açıdan ne de evrensel hukuk açısından kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla buradaki bu işgalin sona ermesi için aynı şartlarda İsrail ile muamele edilirse İsrail’in bundan anlayacağını düşünüyorum.” dedi.

Genç, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Filistin topraklarının Osmanlı Devleti himayesinde yaşadığı o “huzurlu günleri” aradığını belirterek, “Filistin toprakları yüz yıl önce özgürdü. Dört yüz yıl ecdadımız bu topraklara hizmet etti. Ecdadımızın himayesindeki bu topraklarda bütün dinler özgürce yaşanıyordu ve o dinlerin mensupları için de özgür ibadet edecekleri imkanlar sağlamıştı.” diye konuştu.

İsrail’in tarihi Filistin topraklarında bir devlet kurmaya hakkı olmadığını vurgulayan Genç, “Fakat son bir asırdır inkıtaa uğrayan gücümüz ve İslam dünyasının zayıflaması, güçsüz hale gelmesi sebebiyle İsrail, haketmediği Filistin topraklarını işgal ederek burada devlet kurdu. Buradaki mesele uzaktan görüldüğü gibi değil, burada gerçekten Filistinlilerin, dinlerin ortak mekanı olan Mescid-i Aksa için bütün dinlerin özgürce yaşaması ve ibadet edilmesi için burada verdikleri mücadeleyi görmek ve bilmek gerekiyor.” dedi.

Genç, İsrail’in Filistinlilere, Mescid-i Aksa’ya ve El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini ve Müslümanların ibadet özgürlüklerine müdahalesini yaygın basından duyduklarını belirterek şunları söyledi.

“Buna duyarsız kalmamamız gerektiğini, Filistin meselesinin sadece Filistinlilerin olmadığını yani bunun ümmetin meselesi olduğu bilincini muhakkak bizim toplumumuza ve gençlerimize aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret ederek ve buradaki sorunları yakinen müşahede etme ve bilgilenmeyi elde ederek, ülkemize döndüğümüz zaman gençlerimize ve şehir insanına bunu aktararak ancak bu meseleyi canlı ve diri tutacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da Kudüs’e muhakkak gidin ve ziyaret edin talimatını, istek ve arzusunu milletimize bildirdi. 30 STK ile bir araya gelerek bu kararı aldık ve buraya geldik.”

İsrail polisinin 5 Eylül’de işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkardığı Filistinli Şemasne ailesini de ziyaret ettiklerini ifade eden Genç, “Mescid-i Aksa’daki durumu yerinde gördük. Bizi derinden üzen meselelerden biri de Filistin’de, kendi topraklarında yaşayan Filistinlilerin evlerinin ellerinden alınarak oraya Yahudilerin yerleştirilmesi oldu. Bu durumu yaşayan bir aileyi ziyaret ederek, yerlerine Yahudi bir ailenin yerleştirilmiş olduğuna arkadaşlarla bilfiil şahit olduk.” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı Genç, özgür ve bağımsız bir Filistin’in dünya Müslümanları için de bir kurtuluş vesilesi olabileceğini vurgulayarak, “Bu dört günlük ziyaretimiz neticesinde, buradaki Filistin topraklarının bağımsız ve özgürce üç dinin ortak olarak yaşanabildiği gün, dünyadaki Müslümanların gözyaşının ve kanının akmasının duracağına kanaat getirdik. Burası özgür ve bağımsız olmadıkça, Suriye’de, Irak’ta, Myanmar’da ve dünyanın daha pek çok yerindeki akan kanın ve gözyaşının Müslümanların olacağına inanıyor, buranın kurtuluşu ve özgürlüğüyle dünya Müslümanlarının bu dertlerinin çözüleceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İslam dünyasında yaşanan parçalanmışlığın Mescid-i Aksa ve Filistin sorununu gölgede bıraktığına dikkati çeken Genç, Müslümanların kendi aralarında yaşadıkları sürtüşmeleri ve ihtilafları bir tarafa bırakarak Filistin sorununu ana gündemlerine taşımaları gerektiğine dikkati çekti.

Genç, beraberindeki 30 STK temsilcisiyle Eriha, El-Halil ve Beytüllahim kentlerini de ziyaret ettiklerini ifade ederek, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’ne turnikelerden geçerek içeri girmelerinin kendileri için çok hüzün verici olduğunu dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs’ü ve diğer bölgeleri birbirinden ayıran ve İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı’nın hayret verici olduğunu belirten Genç, “İsrail’in inşa ettiği o utanç duvarlarını gördüğümüzde insanlıktan utanılması gerektiğini gördük. Hele yaşadığımız bu çağda hala böyle barbarca ve Siyonistçe bu işlerin yapıldığını, dünyanın da buna sessiz kalmasını esefle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Canik Belediyesi Yafa'daki caminin tadilatını yapacak

Canik Belediyesi olarak Yafa’daki tarihi Mahmudiyye Camisi'nin kubbesinin tadilat masraflarını karşılamak üzere farklı projelere imza atacaklarını ifade eden Genç, Filistinli çocukların eğitim ve gelişimi için 30 STK temsilcisiyle beraber Kudüs’te bulunan Kudüs’ün Çocukları Vakfı ile bir protokol imzaladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs’ü ziyaret etme yönündeki çağrısını hatırlatan Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kudüs meselesi uzaktan konuşarak olmuyor, yaşamak gerek. Onun için muhakkak herkesin nasıl ömründe bir kez hacca gitmesi gerekiyorsa bana göre herkes ömründe bir kez de olsa Kudüs’e gelmeli ve Kudüs meselesini yerinde görmelidir.”

Canik Belediye Başkanı Genç ve beraberindeki heyet ile ilçede faaliyet yürüten başta Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Ensar Vakfı, ASKON, MÜSİAD, Memur Sen ve Yeşilay olmak üzere 30 STK'nın temsilcisi Kudüs’ü ziyaret ederek, şehirdeki çeşitli üniversite ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.