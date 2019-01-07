Samsung akıllı TV’lere iTunes ve AirPlay 2 desteği geliyor

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, ilkbahardan itibaren Apple cihazlarındaki videoları, fotoğrafları, müzikleri, podcast’leri doğrudan Samsung Akıllı TV’lerinde oynatma imkanı sunacak.

Samsung açıklamasına göre, bu ilkbahardan itibaren 2019 model Samsung akıllı TV’lerde iTunes film ve TV programları ile Apple AirPlay 2 desteği verilecek. 2018 model Samsung Akıllı TV’ler ise yazılım güncellemesiyle bu desteğe kavuşacak.

Yeni bir iTunes Film ve TV Programı uygulaması, sektörde bir ilk olarak 100’den fazla ülkede yalnızca Samsung akıllı TV’ler için çıkacak. Samsung akıllı TV’ler dünya genelinde 190 ülkede AirPlay 2 desteği vermeye başlayacak.

Samsung akıllı TV’lerdeki yeni iTunes film ve TV programı uygulaması ile Samsung müşterileri sahip oldukları iTunes arşivine erişebilecek ve en geniş 4K HDR film seçeneğine sahip iTunes Store’daki yüz binlerce film ve TV programı arasından istediklerini satın alabilecek veya kiralayabilecek.

iTunes film ve TV programı uygulaması “bütünleşik rehber”, “Yeni Bixby” ve “arama” gibi Samsung akıllı TV servisleri ile kusursuz çalışarak Samsung platformuyla uyumlu bir deneyim sunacak.



Samsung müşterileri, AirPlay 2 desteği sayesinde Apple cihazlarındaki videoları, fotoğrafları, müzikleri, podcast’leri ve daha fazlasını zahmetsizce doğrudan Samsung Akıllı TV’lerinde oynatabilecek.





-"Sektör liderleriyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz"





Destek sunacak modeller arasında QLED 4K ve 8K TV’ler, yaşam tarzına yönelik The Frame ve Serif ile diğer Samsung UHD ve HD modelleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Won-Jin Lee, “Akıllı TV platformumuzda en geniş içerik hizmetini sunmak için sektör liderleriyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Samsung TV sahiplerine ve Apple müşterilerine iTunes ve AirPlay aracılığı ile daha fazla içerik, değer ve açık platform işlevi sunmak herkes için ideal bir çözüm.” ifadelerini kullandı.



Apple İnternet Yazılım ve Servislerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue ise “iTunes ve AirPlay 2 deneyimini, Samsung Smart TV’ler aracılığıyla tüm dünyada daha fazla kişiye sunmak için sabırsızlanıyoruz. iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları sevdikleri içerikleri evlerindeki en büyük ekranda izlemek için yeni bir yola kavuşacak.” açıklamasında bulundu.

