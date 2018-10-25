Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

Samsung Büyük TV Günleri'nin 4'üncüsü başlıyor

- Tüketiciler, Samsung Büyük TV Günleri'nde sunulan ve stoklarla sınırlı olan fırsatlardan 18 Kasım'a kadar yararlanabilecek

Samsung Büyük TV Günleri'nin 4'üncüsü başlıyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Tüketiciler, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Samsung Büyük TV Günleri'nde sunulan ve stoklarla sınırlı olan fırsatlardan 18 Kasım'a kadar yararlanabilecek.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, kurdaki dalgalanmalar, kredi kartına taksitin 3 ile sınırlanması gibi sebeplerden ötürü zorlaşan ödeme koşullarına karşın Samsung Electronics Türkiye, TV’lere tüketicilerin daha uygun ödeme koşullarıyla sahip olabilmesi için ING Bank ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kampanya kapsamında, anlaşmalı Samsung mağazalarında tüketici kredisine başvuranlar, satın almak istedikleri 55 inç ve üstü TV'leri, peşin fiyatına 8 taksit ile satın alabilecek.

26 Ekim-18 Kasım'da Samsung satış noktalarına gelen ziyaretçiler, büyük ekran Samsung TV'lere küçük ödemelerle sahip olabilecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Samsung
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1