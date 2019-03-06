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Samsung Galaxy J4 Core n11.com'da satışa açıldı

- n11.com, Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefonlarından Galaxy J4 Core'u satışa çıkardı

Samsung Galaxy J4 Core n11.com'da satışa açıldı
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İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefonlarından Galaxy J4 Core’u satışa açtı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, bütçe dostu model olan Samsung Galaxy J4 Core, 6.0 inç Multi Touch ekranı ve çerçevesiz tasarımı ile teknolojiseverlerle buluşuyor.

Bütçe dostu Samsung Galaxy J4 Core modeli 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamerası ile geliyor. Arka ve ön kamerasında f2.2 değerinde diyafram açıklığı olan modelde 3300 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor.

16 GB dahili depolama alanına ve 1 GB RAM’a sahip model n11.com’da 905,90 TL’den satışa sunuluyor. Samsung Türkiye garantisi ile gelen Galaxy J4 Core altın, siyah ve mavi renk seçenekleri ile n11.com’da teknolojiseverlerin beğenisine sunuluyor.

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N11.com
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