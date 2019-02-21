Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds’ı tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung dengeli ve akıllı bir yaşam için yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds’ı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri, Galaxy Watch Active, Galaxy Fit/Galaxy Fit e ve Galaxy Buds’ı teknoloji meraklılarına sundu. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung’un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, “Tüketiciler sağlıklı bir yaşam sürmeyi giderek artan bir şekilde önem veriyor. Her gün aktif olmayı ve dengede kalmayı kolaylaştıran giyilebilir cihazlar arıyorlar. Yaşamınıza kesintisiz bir şekilde uyum sağlamak ve kendi kişisel sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmesi amacıyla yeni giyilebilir ürünlerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.





- Galaxy Watch Active





Sağlığına ve şıklığına değer veren tüketicilere hitap eden Galaxy Watch Active, akıllı olduğu kadar estetik bir saat. Galaxy Watch’a benzer şekilde premium özellikler sunan Galaxy Watch Active, dengeli bir yaşam tarzını korumayı kolaylaştıran özelliklerini ince, hafif ve çok yönlü sportif tasarımla sunuyor. Şık saat arayüzleri ve sportif kayış seçenekleriyle kendi benzersiz tarzınıza uyum sağlıyor.

Galaxy Watch Active, en önemli aktiviteleri bütünsel bir yaklaşım ile takip ederek, egzersiz, uyku, stres takip işlevleriyle daha sağlıklı bir beden ve zihin arayanlar için kişisel bir yaşam koçu vazifesini üstleniyor.

Stresi yönetmek şimdi Galaxy Watch Active’deki Stres Takip işleviyle daha kolay oluyor. Stres Yönetim özelliği ile stres yaşanılan anlarda, nefes egzersizlerine başlayarak günü huzurlu bir şekilde geçirmek mümkün olabiliyor. Galaxy Watch Active, koşarken, bisiklet kullanırken, kürek çekerken, eliptik bisikletteyken veya dinamik bir egzersize başlanıldığında otomatik olarak hareketi algılayıp kullanıcıya ayak uyduruyor. Spor anında 39'dan fazla aktiviteyi manuel olarak girilebiliyor. Günlük hedefler belirleyebilme özelliğinin yanı sıra ilerleme de takip edilebiliyor.

Android ve iOS ile uyumlu olan Galaxy Watch Active, gerçek zamanlı koçluk, kapalı/açık mekân aktivite takibi gibi özelliklerin yanı sıra Under Armor, Spotify ve Strava’nın da dâhil olduğu popüler üçüncü taraf uygulamalarını da sunuyor. Telefona dokunmadan Galaxy Watch Active ile arama yapma veya mesaj göndermeyi sağlayan Bixby’nin ses özellikleriyle Galaxy Watch Active’i ses ile de kumanda edebilebiliyor.





- Galaxy Fit ve Galaxy Fit e





Amatör koşuculardan atletlere kadar tüm spor tutkunları için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, aktif yaşam tarzlarını destekliyor. İnce, hafif gövdeleri ile Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, kişisel stile uyarlanabiliyor ve hafta boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.

İnce ve şık Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerine ulaşmaya kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yapılan aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Akıllı telefondaki Samsung Health uygulamasında 90'dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapılabiliyor. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün istenilen anında sağlıklı yaşam verileri izlenebiliyor.





- Galaxy Buds kulaklık





Galaxy Buds, hareket halindeyken kesintisiz bir deneyim isteyenler için daha gelişmiş özelliklerle tasarlanmış kablosuz kulaklık. Gerçek anlamda konforlu biçimi, kolay kumanda edilebilmesi, net sesi ve kompakt boyutlarıyla her gün hayata eşlik ediyor.

Galaxy Buds, AKG tarafından geliştirilen sesiyle üstün bir dinleme deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş Ortam Sesi, kulaklıklar takılıyken bile ortamı net bir şekilde duymaya olanak veriyor, böylece bir telefonda konuşurken ya da favori müziği dinlerken bir yandan da ortamın farkında olunabiliyor. Adaptif Çift Mikrofon özelliği ise her kulaklıkta bulunan bir iç mikrofon ve bir dış mikrofon aracılığıyla ortam sesini algılayarak, konuşmayı net bir şekilde aktarmanızı sağlıyor.

Galaxy Buds, altı saate kadar Bluetooth akışı ve beş saate kadar çağrı kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, kompakt kutusu, Buds’ın şarj seviyesini yedi saate kadar koruyabiliyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 1,7 saatlik pil kapasitesini Galaxy Buds’a aktarabiliyor. Kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımıyla, Samsung'un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy S10'dan gerekli anlarda hızlı şarj desteği de alma imkanı sağlıyor.

Galaxy Watch Active, Galaxy Fit/Galaxy Fit e ve Galaxy Buds hakkında daha detaylı bilgi için "https://www.samsung.com/" sayfası ziyaret edilebiliyor.



