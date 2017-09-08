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Samsung Gear Fit 2 Pro n11'de ön siparişe açıldı

- Samsung’un yeni giyilebilir spor takip bandı Samsung Gear Fit 2 Pro, n11’de ön siparişe açıldı

Samsung Gear Fit 2 Pro n11'de ön siparişe açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un yeni giyilebilir spor takip bandı Samsung Gear Fit 2 Pro, n11.com’da ön siparişe açıldı.

n11 açıklamasına göre, Samsung’un yeni giyilebilir spor takip bandı Samsung Gear Fit 2 Pro, n11.com’da teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Gear Fit 2 modelinin en son sürümü olarak dikkati çeken bu cihaz, n11’de 799 TL’den ön siparişe açıldı. Donanım açısından Gear Fit 2’nin tüm artılarına sahip olan ürün, su sporları özellikleriyle de fark yaratıyor.

Sporseverler için yenilikçi yüzücü özellikleriyle birlikte gelen Samsung Gear Fit 2 Pro, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı yapısı ve yüzme verilerini takip eden yeni uygulaması Speedo ile de ayrıcalıklı. 1,5 inç boyutundaki kavisli AMOLED ekranı ve dahili GPS özelliği ile öne çıkan ürün, yeni geliştirilmiş kayış ve tokasıyla çok daha dayanıklı konforlu bir spor aksesuarı olma özelliğine de sahip.

3-4 günlük batarya ömrüyle teknoloji ve spor meraklılarının beğenisini kazanan Samsung Gear Fit 2 Pro, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle, n11’de yeni kullanıcılarını bekliyor.

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Gear Fit 2 ProN11
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