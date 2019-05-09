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Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda ödüller verildi

- Yarışmada, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Elmas Beyza Yılmaz, "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle birinci oldu

Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda ödüller verildi
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İSTANBUL (AA) - Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Elmas Beyza Yılmaz, "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle birinci oldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla" vizyonu doğrultusunda, gençlerin ve çocukların yaratıcılığını geliştirmesine farklı projelerle destek veren Samsung Electronics'in Yaratıcı Çocuklar Derneği ile düzenlediği Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününde düzenlenen ödül töreninde genç mucitler projelerini sergileme fırsatı buldu.

Çocuklara bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmanın kazananı, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle Elmas Beyza Yılmaz oldu.


- Projeler hakkında


Bu yıl yarışmaya başvuran 395 proje arasından yapılan ön eleme sonrası inovatif ve dikkat çekici fikirleriyle geleceğin 10 mucidi finale kaldı.

Finale kalan projeler arasından İstanbul Haliç Etap Okulları'ndan katılan Müjdat Kartal ve Rengin Asan, "Oksijen Üreten Gece Lambası" adlı projeleriyle ikinci oldu.

Afyon Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan Egemen Bozca ve Kazım Fincankaya, "Serum Yönetim Sistemi" adlı projeleriyle üçüncülük ödülü aldı.

Mansiyon ödüllerini ise "Çevrecibot" projesiyle Aykut Yiğit Ortaokulu'ndan Semih Polat, "Görme Engelli Bastonu N-bot" projesiyle Özel Eskişehir Doğa Ortaokulu'ndan Beray Yaşar, "Patibank" projesiyle Özel Adana Okyanus Ortaokulu'ndan Ela Nur Kurt kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Projeler Müdürü Cüneyt Bilgiç, Ankara Patent Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Dericioğlu, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa'dan aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung ElectronicsSamsung Geleceğin Mucitleri Yarışması
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