Samsung QLED TV'ler için

İSTANBUL (AA) - Samsung ve Dezeen'in birlikte düzenlediği "Ambiyans Modu Tasarım Yarışması"nda büyük ödülü kazanan tasarımcıya 8 bin avro, toplamda ise 29 bin 500 avro ödül dağıtılacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, tasarım ve mimari dergisi Dezeen ile iş birliğine giderek tasarımcıları Samsung'un QLED TV modellerindeki Ambiyans Modu özelliği için tasarımlar üretmeye davet etti.

3 Ağustos'a kadar devam edecek yarışmaya katılmak isteyen tasarımcıların, Ambiyans Modu tasarımlarını statik grafik veya animasyon şeklinde sunması gerekiyor.

Samsung'un Ambiyans Modu, televizyon kapalıyken görmeye alıştığımız siyah ekranı ortadan kaldırıyor. 2018 model yeni QLED TV’lerin tamamında standart olarak bulunan Ambiyans Modu sayesinde TV’nin monte edildiği duvarın deseni ekrana yansıtılarak şeffaf bir görünüm sağlanıyor. Dileyen kullanıcılar, TV kapalıyken hava durumu gibi bazı bilgilerin ekranda görüntülenmesini seçebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Teknolojilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jongsuk Chu, Ambiyans Modu'nun kullanıcılara televizyonları kapalıyken bile yararlı ve yenilikçi bir deneyim sunduğunu belirterek, şunları kaydetti.

"Bu özelliğin her kullanıcı için bir diğerinden farklı ve benzersiz olduğu düşünüldüğünde Ambiyans Modu tasarım yarışması her kullanıcıda farklı bir şekilde karşılık bulan tasarımlar üretmek anlamına geliyor. Tasarımcıların, bu yarışmayı yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ve tüketicilerin kullanımına açık olan Ambiyans Modu tasarım kütüphanemizi zenginleştirmemize katkı sağlayacakları bir fırsat olarak görmelerini umuyoruz."





- Yarışmada toplam 29 bin 500 avro para ödülü dağıtılacak





Yarışmaya katılmak için Samsung tarafından sunulan dört arka plandan birini seçerek hem televizyonun bulunduğu ortama hem de özelliğin kullanılacağı saat dilimine uygun konseptler geliştirilmesi gerekiyor.

Tasarımcılar, Samsung'un mevcut Ambiyans Modlarından birini (dekor, bilgi ekranı veya kişisel fotoğraflar) temel alarak tasarımlarını geliştirebilecekleri gibi tümüyle yeni bir mod da önerebilecekler. Yarışmada TV’nin bulunduğu ortamı, kullanıcıların yaşam alanlarının estetiğiyle harmanlama gücünü öne çıkaran konseptler arandığından katılımcıların sundukları tasarım için belirli bir yaşam biçimini belirtmeleri de gerekiyor.

Yarışma jürisi; tanınmış tasarımcılar Neville Brody ve Erwan Bouroullec, Samsung Electronics Kurumsal Tasarım Merkezi Başkan Yardımcısı Dontae Lee ve Dezeen Editoryal Direktörü Amy Frearson'dan oluşuyor.

Yarışmada toplam 29 bin 500 avro para ödülü dağıtılacak. Büyük ödülün sahibi 8 bin avro kazanırken, ikinci sıradaki iki kişiye 3'er bin avro verilecek. Kısa listeye giren 7 kişiye bin 500 avro, uzun listeye giren 5 kişiye ise bin avro verilecek. Dezeen dergisi, finalistlerle röportajlar yaparak her biri için birer haber yayımlayacak.

Samsung ve Dezeen'in 2017 yılında birlikte organize ettiği ve 83 ülkeden bin 200 tasarımın katıldığı Samsung QLED TV’ler için TV Sehpası Tasarım Yarışması'ndan sonra bu kez de Ambiyans Modu için düzenlenen tasarım yarışmasına 18 yaşından büyük ve İngilizce konuşan jüri karşısında kendisini ifade etme yeterliliğine sahip herkes katılabiliyor.

