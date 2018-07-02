Samsung, tüketicilerin klima kullanım alışkanlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye tarafından, tüketicilerin klima kullanım alışkanları ve klima satın alırken nelere dikkat ettiğini ortaya çıkarabilmek için yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

Samsung Electronics açıklamasına göre, araştırma şirketi Twentify aracılığıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırma, Türk tüketicisinin klima kullanım alışkanlıklarını ve satın alma kararı verirken nelere dikkat ettiğini ortaya koydu.



Mayıs ayında Türkiye genelinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 45'i ideal bir klimanın "A++" enerji sınıflı olması gerektiğini bildirdi. Aynı zamanda klimanın odadaki görünümünün iyi olması, az yer kaplaması ve bulunduğu ortamı hızlı bir şekilde ısıtması/soğutması ideal bir klimadan beklenen önemli özellikler olarak öne çıktı.

Araştırmaya göre, tüketicilerin satın alma kararlarında en etkili faktörler; uygun fiyat, ısıtma/soğutma süresinin kısalığı, enerji tasarrufu, dayanıklılık, markasının klima konusunda uzman olması, havayı temizleme özelliği, filtresinin kolayca temizlenebilmesi, rahatsızlanmaları azaltacak özellikler bulundurması ve akıllı telefonlarla kontrol edilebilmesi şeklinde sıralandı.

Klimalar için en çok aile fertlerinin bir arada olduğu salon ve oturma odaları tercih edilirken, kullanıcıların neredeyse yarısı çocuklarının rahatsızlanacağından endişelendiği için çocuk odalarında klima kullanmadığını bildirdi.

Kullanıcıları endişelendiren diğer konular ise klimanın sık kullanıldığı aylarda elektrik faturasının yüksek geleceği düşüncesi ve klima çarpması yüzünden rahatsızlanma riski olarak öne çıktı. Kullanıcılar klima çarpmasından kendilerini korumak için klima açıkken karşısında durmamak, gün içinde çok fazla açmamak, üfleme yönünü değiştirmeye çalışmak veya ortamı havalandırmak gibi yöntemlere başvurduğunu ifade etti.





- "İnternet üzerinden kontrol edilen klima satışları artacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Samsung olarak kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Tüketicilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan yenilikçi ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına her yıl 14 milyar dolar yatırım yaptıklarını aktaran Gürsoy, "Bu çalışmalarımızın meyvelerinden birisi olan rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free klima modellerimizle klima çarpması sorununu ve bunun yarattığı rahatsızlıkları tamamen ortadan kaldırdık. Üzerindeki 21 bin mikro delikten havayı dağıtarak ortamı rüzgar oluşturmadan serinleten Wind-Free klimalarımız, hızlı soğutma sistemiyle kıyaslandığında enerji tüketimini yüzde 72'ye kadar düşürerek kullanıcıların enerji tasarrufu hassasiyetine de yanıt veriyor." değerlendirmelerini yaptı.

Gürsoy, geçen yıl pazara sundukları Wind-Free klima modellerini bu yıl çeşitlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki hanelerin yüzde 32'sinde klima bulunuyor. Bu, her 10 evden sadece 3'ünde klima olduğu anlamına geliyor. Bu oranın önümüzdeki dönemde artacağını ve yeni klima alacakların Wind-Free gibi en yeni teknolojilere sahip modellere yöneleceklerini öngörüyoruz. O nedenle bu yıl Türkiye'de satışta olan A++ soğutma enerji sınıflı Wind-Free özellikli modellerimizin sayısını 6'ya çıkardık. Türkiye'deki kullanıcıların klima çarpmasına karşı ne kadar hassas olduğunu araştırmamız da ortaya koyduğu için rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free klima modellerimizin satışlarının bu yaz daha da artmasını bekliyoruz."

Samsung Wind-Free klimaların internete bağlanabilme özelliğinin önemini vurgulayan Gürsoy, kullanıcıların eve gelmeden önce cep telefonlarıyla klimalarını kontrol ederek ortamın ısısını ayarlayabilmelerinin akıllı yaşam tarzına hitap ettiğini dile getirdi.

Gürsoy, geçen yıl Türkiye'de satılan klimaların sadece yüzde 3,1'inde internet üzerinden kontrol edilebilme özelliği bulunduğu bilgisini vererek, bu oranın gelecek 10 yıl içinde yüzde 50'ye ulaşmasını beklediklerini bildirdi.



