Samsung Türkiye'de üst düzey atama

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Yeni Başkan Yardımcısı Cömert Varlık oldu.



Cömert Varlık yeni görevine 18 Şubat’ta başlayacak ve Samsung Mobil İş Biriminin ürün gamında yer alan tüm akıllı mobil telefonlar, tablet, giyilebilir cihazlar ve diğer aksesuarlar ve Nesnelerin İnterneti çözümlerinin Türkiye pazarına yönelik her türlü satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.



Üst düzey yönetici olarak sektörde 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Cömert Varlık, merkezleri Amerika ve Türkiye’de bulunan çok uluslu Global Fortune 500 Şirketlerde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme alanlarında çeşitli ülkelerde çalıştı. 2001 yılında Koç Bilgi Grubu’na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak katılan Varlık, aynı zamanda Grup çatısı altında bulunan ve iş modelleri birbirinden farklı Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.



2007’den itibaren Bilkom Bilişim Hizmetleri CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Cömert Varlık bu dönemde Bilkom’un iş modelinin ve kültürünün transformasyonunda ve neticesinde pazarın çok üzerinde sürdürülebilir karlı büyümesinde önemli bir rol oynadı. Bilkom bu dönemde çeşitli kez Fortune Türkiye 500 tarafından Satışların Büyüme Hızı ve aynı zamanda Özsermaye Karlılığı Oranı (ROE) gibi kriterlerle değerlendirildiğinde listenin en başarılı şirketleri arasında yer aldı.



Cömert Varlık, Orta ve Lise Eğitimini Robert Kolej’de tamamlamıştır. İTÜ Endüstri Mühendisliği ve Carnegie Mellon Üniversitesi-MBA yüksek lisans mezunudur. Türk Eğitim Vakfı’nın USA-MBA Bursiyeridir.Harvard Business School Advanced Management Program- Executive Education Programı’nı başarıyla tamamlamıştır.



Sistemsel, analitik ve çözüm odaklı yaklaşımları, büyük resme olduğu kadar detaylara verdiği önem ve uygulamada takım oyunculuğu vasıflarıyla ön plana çıkan Cömert Varlık, evli ve bir çocuk babasıdır.