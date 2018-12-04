Samsung ve BTK’dan öğretmenlere

İSTANBUL (AA) - Çocukların elektronik ortamda rahatsız edici eylemler ile karşılaşmasını önlemeyi hedefleyen Samsung Electronics Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliği ile Ankara’da 150 öğretmene eğitici eğitimi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, BTK iş birliği ile siber zorbalık konusunda çocukların, gençlerin ve ailelerin farkındalığını artırmayı hedefleyen “Siber Zorba Olma! #farkinavar” hareketi kapsamında Ankara’da 150 öğretmene eğitici eğitimi verildi.

Elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemleri ifade eden “siber zorbalık” kavramı çocuk ve gençlerin fiziksel ve psikolojik zarar görmesine sebep oluyor.

İstanbul’un ardından, Ankara’daki BTK Merkez yerleşkesinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen eğitime katılan 150 öğretmen, burada edindiği bilgi ve tecrübeleri öğrencileri ile paylaşacak. Teknolojinin kötü amaçlı kullanımına karşı kişilik haklarının korunması konusunda duyarlılığın artmasını hedefleyen proje kapsamında eğitimlere okullarda devam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Samsung ile ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimlerin gençlerin siber zorbalıktan korunabilmeleri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Özellikle ebeveynlerimizin ve öğretmenlerimizin siber zorbalık konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Gençlerimiz başlarına bir siber zorbalık olayı geldiğinde aileleriyle bu sırlarını paylaşamıyor. Utanma, çekinme sebebiyle gençlerimizin saklamaya çalıştığı siber zorbalık olaylarını maalesef aileler ve öğretmenler iş kontrolden çıktıktan sonra öğreniyorlar. Ebeveynlerimize seslenmek istiyorum. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz tarafından hayata geçirilen Güvenli İnternet sitemizi mutlaka ziyaret etsinler. Samsung’a toplumsal farkındalık oluşturacak bu hareketin öncülerinden olmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise şunları kaydetti:

“Teknoloji ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda olumlu etkiler sunsa da kötüye kullanımından doğan olumsuz sonuçlar da yaşanabiliyor. Siber zorbalık olarak ifade ettiğimiz bu sorun ile mücadelede, teknolojinin gelişimine yöne veren şirketlerin başında yer alan Samsung olarak başlattığımız sosyal sorumluluk projemizin birinci yılını doldurmak üzereyiz. Tüm iletişim kaynaklarını kullanarak siber zorbalık konusunda farkındalığı artırmaya devam etme hedefimiz doğrultusunda Ankara’da gerçekleştirdiğimiz eğitimlere katılan öğretmenlerimizin, edindiği bilgilerin bir kar topu misali öğrenciler ve veliler ile yayılmasını amaçlıyoruz.”