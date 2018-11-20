Samsung’dan KOBİ’lere özel kaçırılmayacak fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Samsung, Online Mağaza’sında açtığı yeni bölüm ile KOBİ’lere özel kampanya ve indirimlere erişimi kolaylaştırıyor.



Samsung Electronics Türkiye açıklamasına göre, şirket, KOBİ’leri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği özel indirimler ve kampanyalara erişimi kolaylaştırmak amacıyla Samsung Online Mağaza içerisinde özel bir bölüm açtı. Her ay farklı bir kapsama sahip olacak fırsatlar KOBİ’lerin yenilikçi Samsung ürünlerine avantajlı koşullarda sahip olmalarını sağlıyor ve shop.samsung.com/tr/kobi adresinden takip edilebiliyor.



Samsung Online Mağaza’daki KOBİ’lere özel bölümden ürün satan alan işletmeler, alış verişlerini ticari kredi kartlarıyla yaptıklarında 9 aya varan vade farksız taksit avantajından faydalanabiliyor. KOBİ’ler ayrıca eski telefonlarını cazip geri alma koşulları çerçevesinde yeni Samsung telefonlar ile değiştirebiliyor.



Samsung Online Mağaza’da açılan özel bölümden ürün satın alan KOBİ’ler satın aldıkları ürüne göre alış veriş tutarları üzerinden Para Puan da kazanıyor. Kazanılan Para Puan’lar hayatkobiyeguzel.com adresinden takip edilerek belirli çözüm ortaklarında harcanabiliyor.

