Samsung’un Olimpiyat Oyunlarına desteği sürecek

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan iş birliğinin 2028’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Olimpiyat Oyunları’nda kablosuz iletişim ve bilgi işlem ekipmanları kategorilerinde Global Olimpik Partner olmaya devam edecek.

Samsung, bu ekipmanların yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve 5G özelliklerine de destek verecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Samsung, sporun gücünü ve Olimpiyat değerlerini tanıtmak amacıyla tüm dünyada gençlerle etkileşime geçmek için stratejik dijital iş birliklerini daha da ilerletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, “Samsung ile 20 yıldır süren iş birliğimize bir 10 yıl daha eklediğimiz için çok mutluyum. Bu süre zarfında, Olimpiyatların mükemmelliğini Samsung’un sektör lideri kablosuz iletişim teknolojisiyle birleştiren bir ortaklık kurduk. Birlikte tüm dünyadaki Olimpik atletlerle ve hayranlarıyla iletişime geçip onlara ilham verebiliyoruz. Samsung ile Olimpiyat Oyunları’nın dijital geleceğini kurmak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics BT ve Mobil İletişim Bölümü Başkanı Dong Jin Koh, “Son 22 yıldır Global Olimpik Partner olan Samsung, umut, dostluk ve birliktelik ruhundan ilham alıyor. Yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve 5G’yi destekleyen yenilikçi kablosuz bilgi işlem ekipmanlarımız ile Olimpiyat Oyunları’nın heyecanını yaymayı, dünyanın her yerindeki hayranların ve atletlerin sportmence çıktıkları başarı yolculuğunu paylaşmalarını sağlamayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu Başkanı Tsunekazu Takeda ise şunları kaydetti:

“Tüm dünyada tanınan bir marka olan Samsung, başlı başına bir global başarı hikayesi. Samsung, Olimpik değerleri anlıyor ve sınırları ortadan kaldırmaya ve yeni kitlelere ulaşmaya yardımcı olan teknolojiler ve pazarlama kampanyalarıyla bu değerleri tanıtıyor. Ticari açıdan bakıldığında ise Samsung ile 2028’e kadar uzattığımız iş birliği, son dönemde mevcut ve yeni iş ortaklarımızla yaptığımız uzun soluklu anlaşmaların üzerine eklendi ve pazarlama programlarımızın uzun vadede ne kadar güçlü ve cazip olduğunu gösterdi.”

Samsung, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan sonra Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları ve 2028 Gençlik Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere desteğini sürdürecek. Samsung ayrıca Ulusal Olimpiyat Komiteleri ve ekiplerine de destek olmaya devam edecek. Samsung’un Üst Düzey Global Partner olarak katılığı ilk oyunlar 1998 Nagano Kış Olimpiyat Oyunları oldu. Bunların yanı sıra Samsung, 2006’da başlayan ortaklığı genişleterek Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin Global Partneri olmaya da devam edecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Organizasyon Komiteleri ile birlikte çalışan Samsung, Atlet Telefonu Programı’nı sürdürmeyi planlıyor. Bu programda, katılan tüm Olimpik ve Paralimpik atletlere oyunlardaki deneyimlerini iyileştirmek, aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmalarını sağlamak ve yolculuklarını kaydedip paylaşmalarını sağlamak için sınırlı sayıda üretilen Olympic Edition Galaxy telefonlar veriliyor.