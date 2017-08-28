Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Samsung'un veliahdı hapis cezası için temyize başvurdu

- Rüşvet suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Lee'nin avukatları, cezayı temyize götürüyor

Samsung'un veliahdı hapis cezası için temyize başvurdu

SEUL (AA) - Güney Kore'de elektronik şirketi Samsung'un veliahdı Lee Jae-yong, hakkında rüşvet suçundan verilen 5 yıl hapis cezasına karşı temyize başvurdu.

Lee'nin avukatları, Seul Merkez Mahkemesinin 3 gün önce açıkladığı hapis cezasına karşı temyize başvuracaklarını açıkladı.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından ilk temyiz duruşmasının en erken eylül başında yapılabileceği belirtiliyor.

Halen Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 49 yaşındaki Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin geçen martta görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee, şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Lee Jae-yongRüşvet SkandalıSamsungTemyiz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5