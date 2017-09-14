BURKİNA FASO (AA) - YUSUF BATI - Çevresindekilerin "Hızlı Gezgin" lakabını taktığı Samsunlu mühendis İbrahim Durhat'ın 5 yıl önce başladığı otostopla dünya turunda ulaştığı 27'nci ülke, Burkina Faso oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Durhat, öğrenciyken çıkmaya karar verdiği dünya turuna 5 yıl önce Almanya ile başladı.

Gezilerine kimi zaman arkadaşları da eşlik eden Durhat, 5 yıl boyunca Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Avusturya, Polonya, Portekiz, Norveç, Kenya, Fas, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 26 ülke gezdi.

Gittiği ülkelerde, günübirlik işlerde çalışıp az miktarda para da kazanan Durhat, çadırda konaklamanın yanı sıra bazı evlere de konuk oldu.

Son durağı Burkina Faso olan Durhat, dünya turunu sürdürmekte kararlı.

Gittiği ülkelerde yeni yeni dostluklar kuran "Hızlı Gezgin", Türkiye ile bu ülkeler arasında gönül köprüsü kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Kazandığım tecrübeler beni mutlu ediyor"

Durhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının mesleği dolayısıyla yeşil pasaportu olduğunu, bunun seyahatlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Gezmeyi, yeni yerler, yeni insanlar tanımayı sevdiğini dile getiren Durhat, okulda öğrendiği İngilizce ile diyalog kurmakta zorlanmadığını belirtti.

Durhat, her ülkenin kültürünü, yaşamını araştırıp insanlarla kaynaştığını, dostluklar geliştirdiğini ifade ederek seyahatlerinde plan yapmadığını anlattı.

Gittiği ülke sayısının kendisi için önemli olmadığına işaret eden Durhat, "Daha çok gezdiğimiz yerlerde kazandığım tecrübeler daha güzel oluyor ve beni mutlu ediyor. Bunun için bana, 'Hızlı Gezgin' diyorlar. Yaşam felsefem, hayallerimin peşinden gitmek ve farklı kültürden insanları tanımak. Gittiğim ülkelerde, insanların güler yüzüyle karşılaştım. Oradaki insanlara Türkiye'yi anlattım." diye konuştu.

Durhat, kimi zaman sırt çantasıyla yola çıktığını zaman zaman da yardım kuruluşlarıyla gezdiğini ifade etti.

Memleketi Samsun ile Türkiye'ye selam gönderen Durhat, dünya turuna devam edeceğini sözlerine ekledi.



