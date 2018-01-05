Samsunspor için yardım kampanyası

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğince, mali açıdan zor günler geçiren TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a destek amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'a gönül vermiş vatandaşların takıma destek olması amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.
İl Yazı İşleri Müdürü Mesut Aydoğdu, Mahalli İdareler Müdürü Mehmet Hayri Şen ile İl İdare Kurulu Müdürü Dursun Teke'nin yardım toplama komitesini oluşturduğu aktarılan açıklamada, "Halk Bankası Saathane Şubesi'nde 1536 051 000 10 hesap numarasında toplanan para, Samsunspor'un borçlu olduğu alacaklılarına ödenmeyecektir. Paranın tamamı doğrudan Samsunspor'daki futbolcularımıza ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.