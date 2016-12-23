ANKARA (AA) - Ahlat Kaymakamlığının girişimiyle Türk milletinin Anadolu'daki hikayesinin başladığı yer olarak ifade edilen Ahlat'ın tarihi ve kültürel misyonunu anlatan kısa filmin ilk gösterimi Ankara'da yapıldı.

Bitlis'in Ahlat İlçesi Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenen tanıtım kokteylinde, Başbakanlık Tanıtma Fonunca desteklenen "Sanal Alemde Ahlat" projesi kapsamında bir kısa film ile "Anadolu'nun Orhun Abideleri Ahlat Mezar Taşları" ve "Taşa Bezenen Çadırlar Ahlat Kümbetleri" adlı iki kitap hazırlandığını söyledi.

Her şehrin bir hikayesinin olduğunu ancak Ahlat'ınkinin çok farklı olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Bir milletin kaderine, hikayesine bu kadar tesir etmiş başka bir şehir bulunabileceğini zannetmiyorum." dedi.

Malazgirt Savaşı'nın stratejisinin Ahlat'ta belirlendiğini anlatan Tekbıyıkoğlu, Türklerin Anadolu'daki ilk ordugahının da Ahlat'ta kurulduğunu bildirdi.

Malazgirt Savaşı'nda elde edilen ganimetlerle Ahlat'ın dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Tekbıyıkoğlu, şöyle devam etti:

"O dönem Ahlat'ın nüfusu 300 bine kadar çıkmıştır, İstanbul'un nüfusu ise 50 bin civarındadır ve Ahlat bir medeniyet bir sanat merkezi haline gelir. Dünyada Kubbetül İslam ünvanına sahip üç şehir vardır. Bir tanesi Özbekistan Buhara, biri Afganistan'daki Belh bir tanesi de Ahlat'tır. Kubbetül İslam ünvanı sadece medeniyet üretilebilen yerlere 12. ve 13. yüzyılda verilen bir ünvandır. Ahlat birçok ilim adamı yetiştirmiştir."

Ahlat'ın el sanatlarındaki önemine de işaret eden Tekbıyıkoğlu, "Kündekari sanatının ilk defa ortaya çıktığı yer Ahlat'tır. Taş oymacılığında hepimiz Ermenileri, Süryanileri bu işin zirvesi zannederiz ama dünyada bu işin zirvesi Ahlat'tır." dedi.

Tekbıyıkoğlu, Osmanlı ve Türk tarihinde önemi büyük olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ahlat'ın bugün yeterince bilinmediğini de vurgularken, "Çocuklarımızı geleceğin büyük Türkiye'sine yakışır bir şekilde yetiştirmek istiyorsak, nereden geldiğimizi bilmeleri lazım. Çanakkale bizim kurtuluşumuzun bir sembolüyse, Ahlat da kuruluşumuzun sembolüdür." ifadesini kullandı.

Bu eksikliği gidermek için "Sanal Alemde Ahlat" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Tekbıyıkoğlu, bir tanıtım filmi hazırladıklarını, bunun fikrinin de Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile bir sohbetleri sırasında ortaya çıktığını aktardı.

- Diriliş Ertuğrul'la gelen tanıtım

Diriliş Ertuğrul dizisinde defalarca Ahlat'a yer verildiğini anlatan Tekbıyıkoğlu, "Bizim parayla altından kalkamayacağımız bu reklam, kutlu, mübarek şehir Ahlat'a, belki Müslüman Türkün Mekke ve Medine'den sonraki en kıymetli toprağına büyük hizmet etti." değerlendirmesinde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, Ahlat'ın tanıtımı için hazırlanan kısa filmin, Diriliş Ertuğrul dizisinin sosyal medya hesaplarında yer aldığını ve süreleri değişen 6 versiyonu bulunduğunu belirtti.

Ahlat'ın tanıtımı için iki prestij kitap hazırladıklarını dile getiren Tekbıyıkoğlu, hem Türkçe hem de İngilizce yayınlanan kitapların dünyanın ve ülkenin en önemli kütüphanelerinde yer alacağını bildirdi.



- "Ahlat yeniden ihya edilmeli"

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da Ahlat'ın Osmanlı ve Türkiye tarihindeki yeri ve öneminden bahsetti.

Ahlat'ın bin yıl önce Türklerin başkenti olduğunu anlatan Çoban, "Bin yıl önce Sultan Alparslan'ın dediği gibi; 'biz burada sadece savaş kazanmadık. Bu, köhneleşmiş Bizans medeniyetinin yerine Türk İslam medeniyetinin bütün insanlık tarafından kabulüdür.' Bu Ahlat'tan başlayan bir süreçti." dedi.

Çoban, Ahlat'a sahip çıkılması, Anadolu'nun başkenti olan Ahlat'ın yeniden ihya edilmesi gerektiğini söyledi.

Mümtaz Çoban, 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Avrasya Ahlat Kültür Buluşması'nın gerçekleşeceğini bildirerek, tanıtım kokteylinin davetlilerini orada da ağırlamak istediklerini kaydetti.

Tanıtım kokteyline katılan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Nurettin Sönmez ve Celal Al da birer konuşma yaptı.

Sönmez konuşmasında, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın selamını ileterek, "Ahlat'ın tarihi önemi çok büyük. Bir başka büyüklükse, kanımızda ve ruhumuzda ihtiva ettiğimiz kuvvetin merkezlerinden biri. O yüzden manevi anlamda da çok büyük kıymeti var" dedi.

Konuşmaların ardından film gösterimi yapılırken, davetliler "Anadolu'nun Orhun Abideleri Ahlat Mezar Taşları" ile "Taşa Bezenen Çadırlar Ahlat Kümbetleri" kitaplarını inceleme imkanı da buldu.













