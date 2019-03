SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - Her 14 saniyede 1 siber saldırı - MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin: - "İş dünyasında 2015-2017 ortalamasına göre her 40 saniyede 1 firma, fidye amaçlı virüs saldırısına maruz kaldı. Bu yıl da her 14 saniyede 1 firmanın fidye amaçlı siber saldırıya maruz kalacağı tahmin ediliyor" - "Siber suçlar nedeniyle şirketler ve hane halklarının yıllık ekonomik değer kaybının geçen yıl itibarıyla 3,5 trilyon dolara ulaştığı düşünülüyor"

26 Mart 2019 Salı 11:04