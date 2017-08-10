Sanatçı Barış Akarsu'nun evinden hırsızlık yapılması

BARTIN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun Bartın'ın Amasra ilçesindeki evinden kişisel eşyalarının çalınmasına ilişkin bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta hırsız girmesini üzerine Bartın İl Emniyet ile Amasra İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin Adem E. olduğunu tespit etti. Ekipler, Adem E'yi Ankara'da operasyonla gözaltına alarak Bartın'a getirdi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada olayla ilgili bir şüphelinin arandığı bildirildi.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta, hırsız girmiş ve evin içinde oluşturulan müze odadan Akarsu'nun kolyeleri, bileklikleri, kuru sıkı tabancaları ve yüzükleri çalınmıştı.