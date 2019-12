Sanatın taşındığı yer

Yılmaz Parlar yazıyor... Birbirine bağlı dünyada, sahne sanatlarının önemi çok büyükdür. Sahne sanatları dünyamızı birçok yönden etkiler; Sahne sanatları bize kendimizi nasıl ifade edeceğimizi öğretir. Bizi insan yapan temel bileşenlerinden biri kültürümüzü, duygularımızı ve inançlarımızı ifade etme isteğidir. Bu ifade arzusu bize kendimiz hakkında çok şey öğretir. Sahne sanatlarını, toplumun nasıl çalıştığını anlamak ve kendimizi içinde yaşadığımız dünya hakkında eğitmek için kullanabiliriz.

Sahne sanatları turizmi cezbeder. Tatilciler, olabildiğince ilginç ve önemli olan bir gösteri görmek istierler.

Ekonomi, sahne sanatlarından önemli ölçüde faydalanır. Sektöre olan toplu katkılar, ekonomiler için ciddi para yaratır.

Funda Önal direktörlüğünde 2.cisi düzenlenen “Stage in İstanbul” sahne performansları festivali dans, muzik konser, opera, tiyatro ve müzikal tiyatro, illüzyon, tiyatro okuma tiyatrosu görsel sanatların tüm dallarını bir festival çatısında topladı.

Sanat eserine katılmanın güzel bir çiçeğe ya da muhteşem bir gün batımına bakmaktan farklı olmadığını söyliyebiliriz. Bu festivalde;

En büyük hikayelerde perde asla kapanmaz, diyen Opera

Trajediden komediye, her zaman var olan, Tiyatro

Harika ritim ve hareket ifadelerin ve anlatılan hikayeleri olan Dans, gibi türleri temsil eden Stage in İstanbul’un bu yılki katılımcıları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul devlet Opera Balesi, BKM Mutfak, Kedi Sahne Sanatları, Ataşehir Belediyesi, Tatavla Sahne, Öykü Sanat Merkesi, Krops, KATS Sahne, Fuat Hayat Bale gibi pek çok katılımcı dört gün süresince ziyaretçileri standlarında ağırladı.

Ziyaretciler, Ustaların sohbetlerini dinleyip bilgilenirken, Durga Bollywood Dans Kumpanyası, Parlak Şapkalı Dans Grubu, Danseatmasyon gibi grupların gösterileri de ziyaretçilere eğlenceli, unutulmaz anlar yaşatdı.

İstanbul devlet tiyatroları çatısı altında İstanbul devlet tiyatrosu sanatcısı ve inkılap yayınevinden yeni cikan kitabıyla Zafer Algöz ile İtalyan ve Türk sinema oyuncusu Aylin Yıldız söyleşi gerçekleştirdi. Sanatın tüm yönlerinin bilgilerini içeren kültürel bir sohbet oldu. Derin bilgileriyle dinleyicilere ışık tutdular. Stage in İstanbul festivalinin sanatın her alanını kapsayan her yaştan herkesi içine alan festivalin iyi güzel geçtiği, Bunun çok iyi bir festival olduğu dünya standartlarında bir festival olduğunu belirtti. Sanatın ve yazarlığın oyunculuğun iyi gittiğini mutlu olduğunu söyledi. Gençlere bol bol festivallere katılmalarını, İstanbul devlet tiyatrosunda oyun izlemelerini de tavsiye etti.

Gerçekdende; Performans sanatları, genç bireylerde sahne sanatlarında yer almanın temel avantajlarından biri iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Daha yüksek akademik başarılar sağlar.

Çocuklar için, çocuğa güven ve kendine güven kazanır. Çocuklar sosyal becerilerini geliştireceklerdir. Bir bütün olarak sahne sanatları, çocuklara empati, şefkat ve duygularını ve başkalarının duygularını nasıl ifade edip anlamalarını öğretir

Sanat programları, çocuklara kendilerini, duygularını ifade etmeleri ve benzersiz yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için gerçekten eğlenceli bir yoldur.

Sosyal-duygusal gelişim, Hataları en aza indirmeyi ve geri dönmeyi, sorunları çözmeyi ve doğaçlama yapmayı öğreneceklerdir. Onlara günlük yaşamla birlikte gelen yeni durumlarda yönetme ve gerçekleştirme güvenini verir.

Performans sanatı, nispeten genç bir sanattır. 50'li yılların sonundaki başlangıcından bu yana, 70 yıldan fazla bir zaman geçmedi, ancak kendisini zaten itibar, zihinsel ya da fiziksel sağlık ve genel olarak yaşam riski ile ilişkili skandallı bir sanat formu olarak belirledi. Bağımsız bir sanat formu olarak kabul edildi.

Sahne Sanatları Türkiye ekonomisinde büyümekte olan eğlence sektöründe yer alacak insanlara yaratıcı ve disiplinlerarası beslenebilecek yaratıcıkda odaklanan bir bütünlük kazandırır.