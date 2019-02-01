Sanayi 4.0 ve IIoT uygulamaları için yeni SCADA yazılım platformu

İSTANBUL (AA) - Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen oyuncularından Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) uygulamaları için yeni bir SCADA çözümü olan MAPS 4’ü geliştirdi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket Sanayi 4.0 ve IIoT uygulamaları için yeni bir SCADA çözümü olan MAPS 4’ü hayata geçirdi.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, markanın yeni inovatif çözümünün, bağlantı opsiyonlarının genişletilmesini, kullanıcı araçlarının çeşitlendirilmesini ve dahili fonksiyonların kapsamının arttırılmasını sağladığını kaydetti.





- Proje mühendisliği ve geliştirme maliyetlerinde büyük düşüş





Ürünün kapsamı ve ölçeklenebilirliği sayesinde hem büyük hem de küçük uygulamalarda proje mühendisliği ve geliştirme maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade eden Bizel, uygulamanın karmaşık olduğu durumlarda bile fiziksel programlama ihtiyacının düşük tutulmasının sağlandığına işaret etti.

Bu özelliğin, hem son kullanıcıların hem de sistem entegrasyon uzmanlarının rekabet düzeyinin artırılması açısından önemli bir avantaj sağladığını belirten Bizel, güncellemeler ve yeni projeler konusunda son derece esnek olan yeni çözümün yatırım güvenliğinin arttırılmasını desteklediğini kaydetti.





Ürünün teknik özelliklerini sıralayan Bizel, MAPS 4 ile yerelleştirilmiş kontrol ve görselleştirme çalışmalarında kullanılabilecek daha hafif bir SCADA çözümüne ihtiyaç duyan makine üreticileri ve müşteriler için özel bir HMI versiyonu sunulduğunu kaydetti.

Bizel, "Yeni SCADA yazılım süitimiz, MS Excel toplu konfigürasyon aracı gibi günlük faaliyetlere katma değer sağlayan özelliklere sahip. Örneğin, bu araç Excel kullanıcılarının etiket veritabanları, oturum açma ve alarm tanımları dahil olmak üzere SCADA projesinin önemli bir kısmını sezgisel ve kullanımı kolay bir ortamda yapılandırmalarına imkan tanıyor. Ayrıca, kullanıcı Excel’de bulunan çok sayıda kopyala/yapıştır ve toplu konfigürasyon özelliklerinden yararlanabiliyor." bilgilerini verdi.





- Sanayi 4.0 ve IIoT uygulamalarında kolaylıkla kullanılabiliyor





Güvenli veri paylaşımının ve çapraz platform bağlantısının birçok proses yönetimi uygulaması için yüksek öncelikli özellikler arasında yer aldığını aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"Lokal olarak bulutta veya özel ortamda saklanabilen SCADA çözümümüz aynı zamanda diğer üçüncü taraf bulut ortamlarına sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor. OPC DA ile UA, MQTT ve BACNet gibi yaygın endüstri standartları dikkate alınarak geliştirilen yazılım süiti, Sanayi 4.0 ve IIoT uygulamalarında kolaylıkla kullanılabiliyor. Dahili OPC UA ve DA desteğinin sağladığı uygunluk avantajlarını HTML5 web istemcisinin özellikleriyle birleştiriyor. Güvenli web bağlantıları, PC’ler ve mobil cihazlar için tarayıcı tabanlı izleme ve operasyon kabiliyeti sunuyor."













